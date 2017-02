June 30 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Men's Singles matches on Thursday Round 2 Jiri Vesely (Czech Republic) beat 8-Dominic Thiem (Austria) 7-6(4) 7-6(5) 7-6(3) 7-Richard Gasquet (France) beat Marcel Granollers (Spain) 4-6 7-5 6-3 6-1 2-Andy Murray (Britain) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 6-3 6-2 6-1 31-Joao Sousa (Portugal) beat Dennis Novikov (U.S.) 6-4 6-4 3-6 6-4 John Millman (Australia) beat 26-Benoit Paire (France) 7-6(5) 6-3 4-6 6-2 Albert Ramos (Spain) beat 25-Viktor Troicki (Serbia) 3-6 6-3 6-3 2-6 6-3 19-Bernard Tomic (Australia) beat Radu Albot (Moldova) 7-6(3) 6-3 6-7(6) 6-3 Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat 16-Gilles Simon (France) 6-3 7-6(1) 4-6 6-4 5-Kei Nishikori (Japan) beat Julien Benneteau (France) 4-6 6-4 6-4 6-2 9-Marin Cilic (Croatia) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 6-2 6-7(6) 6-4 6-4 6-Milos Raonic (Canada) beat Andreas Seppi (Italy) 7-6(5) 6-4 6-2 Steve Johnson (U.S.) beat Jeremy Chardy (France) 6-1 7-6(6) 6-3 27-Jack Sock (U.S.) beat Robin Haase (Netherlands) 6-1 6-3 6-7(3) 6-4 Lukas Lacko (Slovakia) beat 23-Ivo Karlovic (Croatia) 6-3 3-6 7-6(5) 6-4 Andrey Kuznetsov (Russia) beat Gilles Muller (Luxembourg) 6-3 6-4 6-4 Pierre-Hugues Herbert (France) beat Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) 3-6 7-6(1) 7-6(0) 6-2 Denis Istomin (Uzbekistan) beat Nicolas Almagro (Spain) 6-4 7-6(5) 6-2 Nicolas Mahut (France) beat 13-David Ferrer (Spain) 6-1 6-4 6-3 11-David Goffin (Belgium) beat Edouard Roger-Vasselin (France) 6-4 6-0 6-3 Daniel Evans (Britain) beat 30-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 7-6(6) 6-4 6-1 14-Roberto Bautista (Spain) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) walkover 28-Sam Querrey (U.S.) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 6-4 6-3 6-2 Round 1 Fabio Fognini (Italy) beat Federico Delbonis (Argentina) 6-4 1-6 6-7(3) 6-2 6-3 18-John Isner (U.S.) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 7-6(2) 7-6(5) 6-3 Mikhail Youzhny (Russia) beat Horacio Zeballos (Argentina) 6-4 6-4 3-6 6-1 Matthew Barton (Australia) beat Albano Olivetti (France) 6-7(7) 7-6(5) 6-3 6-7(5) 14-12 32-Lucas Pouille (France) beat Marius Copil (Romania) 6-4 4-6 6-4 6-1 Donald Young (U.S.) beat Leonardo Mayer (Argentina) 6-4 7-5 3-6 6-3