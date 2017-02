(Adds later result)

Aug 21 Winston-Salem Open men's singles first round results on Sunday (* indicates new result) * Donald Young (U.S.) beat Michael Berrer (Germany) 6-3 6-4

James Blake (U.S.) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 7-5 6-1 Igor Andreev (Russia) beat Bernard Tomic (Australia) 6-7(5) 6-3 6-4 Ryan Sweeting (U.S.) beat Olivier Rochus (Belgium) 6-3 7-5 Tobias Kamke (Germany) beat Alejandro Falla (Colombia) 6-1 6-0

