Aug 23 Winston-Salem Open men's singles second round results from North Carolina on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result). * Kei Nishikori (Japan) beat 12-Pablo Andujar (Spain) 7-6(3) 6-2 * 14-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Donald Young (U.S.) 6-4 2-6 7-6(2) * 10-Robin Haase (Netherlands) beat James Blake (U.S.) 6-4 6-1 Steve Darcis (Belgium) beat 11-Dmitry Tursunov (Russia) 3-6 6-1 6-3 7-Juan Monaco (Argentina) beat Tobias Kamke (Germany) 7-5 6-0 Julien Benneteau (France) beat 16-Igor Kunitsyn (Russia) 6-3 6-1 5-Nikolay Davydenko (Russia) beat Michael Russell (U.S.) 6-2 6-2 (Compiled by Infostrada Sports; editing by Toby Davis)