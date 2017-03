Aug 19 (Infostrada Sports) - Results from the Winston-Salem Open Men's Singles matches on Monday Round 2 15-Jarkko Nieminen (Finland) beat Benjamin Becker (Germany) 7-5 6-4 Round 1 Blaz Rola (Slovenia) beat Wayne Odesnik (U.S.) 7-6(4) 6-3 Sam Querrey (U.S.) beat Pere Riba (Spain) 7-6(5) 6-4 Frank Dancevic (Canada) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 7-5 3-6 6-2 Aleksandr Nedovyesov (Kazakhstan) beat Marcos Giron (U.S.) 6-4 6-4 Adrian Mannarino (France) beat Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) 6-2 6-2 Paul-Henri Mathieu (France) beat Robby Ginepri (U.S.) 6-3 7-5 Jerzy Janowicz (Poland) beat Carlos Berlocq (Argentina) 6-1 6-4 Federico Delbonis (Argentina) beat Martin Klizan (Slovakia) 7-6(5) 6-4 Igor Sijsling (Netherlands) beat Andrey Golubev (Kazakhstan) 7-6(5) 6-3 David Goffin (Belgium) beat Jurgen Melzer (Austria) 6-3 6-4