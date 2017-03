Aug 19 (Infostrada Sports) - Results from the Winston-Salem Open Men's Singles Round 2 matches on Tuesday 10-Pablo Andujar (Spain) beat Igor Sijsling (Netherlands) 6-4 6-3 7-Lukas Rosol (Czech Republic) beat Ryan Harrison (U.S.) 3-6 2-1 (R. Harrison retired) 9-Lu Yen-Hsun (Taiwan) beat Blaz Rola (Slovenia) 6-4 7-5 13-Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Robin Haase (Netherlands) 5-7 7-6(2) 6-4 8-Marcel Granollers (Spain) beat Paul-Henri Mathieu (France) 6-3 6-3 Sam Querrey (U.S.) beat 16-Steve Johnson (U.S.) 6-4 6-3 14-Andreas Seppi (Italy) beat Federico Delbonis (Argentina) 7-5 6-7(4) 6-2 David Goffin (Belgium) beat 4-Leonardo Mayer (Argentina) 6-3 6-1 Nicolas Mahut (France) beat 3-Tommy Robredo (Spain) 6-1 7-6(0) 11-Donald Young (U.S.) beat Frank Dancevic (Canada) 6-1 6-3 12-Edouard Roger-Vasselin (France) beat Aleksandr Nedovyesov (Kazakhstan) 7-6(9) 6-7(5) 6-4 Jerzy Janowicz (Poland) beat 6-Joao Sousa (Portugal) 6-1 3-6 7-6(5) 2-Kevin Anderson (South Africa) beat Adrian Mannarino (France) 6-3 2-6 6-4