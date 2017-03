Tennis-Miami men's singles round 1 results

March 24 (Gracenote) - Results from the Miami Men's Singles Round 1 matches on Thursday Frances Tiafoe (U.S.) beat Konstantin Kravchuk (Russia) 7-5 5-7 6-1 Horacio Zeballos (Argentina) beat Gastao Elias (Portugal) 6-7(2) 6-2 7-5 Darian King (Barbados) beat Lukas Lacko (Slovakia) 7-6(2) 6-4 Andrey Rublev (Russia) beat Florian Mayer (Germany) 6-1 6-1 Diego Schwartzman (Argentina) beat Karen Khachanov (Russia) 6-4