UPDATE 12-Tennis-Miami women's singles round 1 results

March 22 (Gracenote) - Results from the Miami Women's Singles Round 1 matches on Wednesday Varvara Lepchenko (U.S.) beat Lauren Davis (U.S.) 6-3 6-3 Ashleigh Barty (Australia) beat Eugenie Bouchard (Canada) 6-4 5-7 6-3 Wang Qiang (China) beat Donna Vekic (Croatia) 0-6 6-4 6-2 Patricia Tig (Romania) beat Heather Watson (Britain) 7-6(4) 6-1 Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 6-