MELBOURNE, Jan 13 Revised Australian Open women's singles draw after final qualifying (prefix denotes seeding; w-indicates wild card; q-denotes qualifier): 1-Victoria Azarenka (Belarus) v Monica Niculescu (Romania) Eleni Daniilidou (Greece) v Karolina Pliskova (Czech Republic) q-Luksika Kumkhum (Thailand) v Sofia Arvidsson (Sweden) Jamie Hampton (U.S.) v 31-Urszula Radwanska (Poland) 21-Varvara Lepchenko (U.S.) v Polona Hercog (Slovenia) w-Caroline Garcia (France) v Elena Vesnina (Russia) Mathilde Johansson (France) v q-Akgul Amanmuradova (Uzbekistan) Silvia Soler-Espinosa (Spain) v 16-Roberta Vinci (Italy) 10-Caroline Wozniacki (Denmark) v Sabine Lisicki (Germany) Andrea Hlavackova (Czech Republic) v Donna Vekic (Croatia) q-Daria Gavrilova (Russia) v Lauren Davis (U.S.) q-Lesia Tsurenko (Ukraine) v 24-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 26-Hsieh Su-wei (Taiwan) v Lara Arruabarrena-Vecino (Spain) Svetlana Kuznetsova (Russia) v Lourdes Dominguez Lino (Spain) Yulia Putintseva (Kazakhstan) v Christina McHale (U.S.) Carla Suarez Navarro (Spain) v 7-Sara Errani (Italy) 3-Serena Williams (U.S.) v Edina Gallovits-Hall (Romania) Magdalena Rybarikova (Slovakia) v Garbine Muguruza (Spain) Ayumi Morita (Japan) v Anna Tatishvili (Georgia) Annika Beck (Germany) v 28-Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 20-Yanina Wickmayer (Belgium) v w-Jarmila Gajdosova (Australia) q-Greta Arn (Hungary) v Jana Cepelova (Slovakia) Rebecca Marino (Canada) v Peng Shuai (China) 14-Vania King (U.S.) v Maria Kirilenko (Russia) 12-Nadia Petrova (Russia) v Kimiko Date-Krumm (Japan) Shahar Peer (Israel) v Alexandra Panova (Russia) Maria-Teresa Torro-Flor (Spain) v Bojana Jovanovski (Serbia) Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) v 17-Lucie Safarova (Czech Republic) 29-Sloane Stephens (U.S.) v Simona Halep (Romania) Kristina Mladenovic (France) v Timea Babos (Hungary) Melanie Oudin (U.S.) v Laura Robson (Britain) Francesca Schiavone (Italy) v 8-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-Li Na (China) v Sesil Karatantcheva (Kazakhstan) Pauline Parmentier (France) v Olga Govortsova (Belarus) Kristyna Pliskova (Czech Republic) v w-Sacha Jones (Australia) Coco Vandeweghe (U.S.) v 27-Sorana Cirstea (Romania) 18-Julia Goerges (Germany) v q-Vera Dushevina (Russia) Romina Oprandi (Switzerland) v Tsvetana Pironkova (Bulgaria) w-Zhang Yuxuan (China) v Zheng Jie (China) Chang Kai-chen (Taiwan) v 9-Samantha Stosur (Australia) 13-Ana Ivanovic (Serbia) v Melinda Czink (Hungary) q-Chan Yung-jan (Taiwan) v Daniela Hantuchova (Slovakia) q-Maria Joao Koehler (Portugal) v q-Karin Knapp (Italy) Johanna Larsson (Sweden) v22-Jelena Jankovic (Serbia) 32-Mona Barthel (Germany) v Ksenia Pervak (Kazakhstan) Heather Watson (Britain) v Alexandra Cadantu (Romania) Irina-Camelia Begu (Romania) v Arantxa Rus (Netherlands) w-Bojana Bobusic (Australia) v 4-Agnieszka Radwanska (Poland) 5-Angelique Kerber (Germany) v Elina Svitolina (Ukraine) Lucie Hradecka (Czech Republic) v Kiki Bertens (Netherlands) Casey Dellacqua (Australia) v w-Madison Keys (U.S.) Stefanie Voegele (Switzerland) v 30-Tamira Paszek (Austria) 19-Ekaterina Makarova (Russia) v q-Michelle Larcher de Brito (Portugal) Camila Giorgi (Italy) v Stephanie Foretz Gacon (France) q-Vesna Dolonc (Serbia) v w-Olivia Rogowska (Australia) Anabel Medina Garrigues (Spain) v 11-Marion Bartoli (France) 15-Dominika Cibulkova (Slovakia) v w-Ashleigh Barty (Australia) Mandy Minella (Luxembourg) v q-Valeria Savinykh (Russia) Kirsten Flipkens (Belgium) v Nina Bratchikova (Russia) Chanelle Scheepers (South Africa) v 23-Klara Zakopalova (Czech Republic) 25-Venus Williams (U.S.) v Galina Voskoboeva (Kazakhstan) Alize Cornet (France) v Marina Erakovic (New Zealand) Petra Martic (Croatia) v Misaki Doi (Japan) Olga Puchkova (Russia) v 2-Maria Sharapova (Russia) (Compiled by Ian Ransom/Greg Stutchbury; Editing by John O'Brien)