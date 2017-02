Jan 14 Revised Australian Open mens' first round singles draw after qualifying finished on Saturday (* indicates qualifier; prefix denotes seeding): 1-Novak Djokovic (Serbia) v Paolo Lorenzi (Italy) Santiago Giraldo (Colombia) v * Matteo Viola (Italy) Tatsuma Ito (Japan) v Potito Starace (Italy) Nicolas Mahut (France) v 29-Radek Stepanek (Czech) 23-Milos Raonic (Canada) v Filippo Volandri (Italy) Lukas Rosol (Czech) v Philipp Petzschner (Germany) Cedrik-Marcel Stebe v (Germany) v Lleyton Hewitt (Australia) Robin Haase (Netherlands) v 15-Andy Roddick (US) 9-Janko Tipsarevic (Serbia) v Dmitry Tursunov (Russia) * Juergen Zopp (Estonia) v James Duckworth (Australia) Mikhail Youzhny (Russia) v * Andrey Golubev (Kazhakstan) Andreas Seppi (Italy) 17-Richard Gasquet (France) 27-Juan Ignacio Chela (Argentina) v Michael Russell (US) Igor Kunitsyn (Russia) v Pablo Andujar (Spain) Matthias Bachinger (Germany) v Ryan Sweeting (US) Rui Machado (Portugal) v 5-David Ferrer (Spain) 4-Andy Murray (Britain) v Ryan Harrison (US) Xavier Malisse (Belgium) v Edouard Roger-Vasselin (France) Michael Llodra (France) v Ernests Gulbis (Latvia) Daniel Gimeno-Traver (Spain) v 32-Alex Bogomolov Jr (Russia) 19-Viktor Troicki (Serbia) v Juan Carlos Ferrero (Spain) Guillermo Garcia-Lopez (Spain) v Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) Thomaz Bellucci (Brazil) v Dudi Sela (Israel) Marinko Matosevic (Australia) v 14-Gael Monfils (France) 12-Gilles Simon (France) v * Danai Udomchoke (Thailand) Julien Benneteau (France) v Karol Beck (Slovakia) Joao Souza (Brazil) v Matthew Ebden (Australia) Stephane Robert (France) v 24-Kei Nishikora (Japan) 26-Marcel Granollers v Jesse Levine (US) Frederico Gil (Portugal) v Ivan Dodig (Croatia) * Roberto Bautista-Agut (Spain) v Ricardo Mello (Brazil) Denis Istomin (Uzbekistan) v 6-Jo-Wilfried Tsonga (France) 8-Mardy Fish (US) v Gilles Muller (Luxembourg) Alejandro Falla, (Colombia) v Fabio Fognini (Italy) Albert Montanes (Spain) v Pere Riba (Spain) Philipp Kohlschreiber (Germany) v 25-Juan Monaco (Argentina) 20-Florian Mayer (Germany) v Lu Yen-Hsun (Taiwan) * Florent Serra (France) v Steve Darcis (Belgium) * James Ward (Britain) v Blaz Kavcic (Slovakia) Adrian Mannarino (France) v 11-Juan Martin Del Potro (Argentina) 13-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) v Greg Jones (Australia) Tobias Kamke (Germany) v Victor Hanescu (Romania) Kenny De Schepper (France) v Sam Querrey (US) Bernard Tomic (Australia) v 22-Fernando Verdasco (Spain) 31-Jurgen Melzer (Austria) v Ivo Karlovic (Croatia) Carlos Berlocq (Argentina) v * Jesse Huta Galung (Netherlands) Eric Prodon (France) v Andreas Beck (Germany) * Alexander Kudryavtsev (Russia) v 3-Roger Federer (Switzerland) 7-Tomas Berdych (Czech) v Albert Ramos (Spain) Olivier Rochus (Belgium) v * Bjorn Phau (Germany) Sergiy Stakhovsky (Ukraine) v * Ilya Marchenko (Ukraine) * Frederik Nielsen (Denmark) v 30-Kevin Anderson (South Africa) 21-Stanislas Wawrinka v Benoit Paire (France) Marcos Baghdatis (Cyprus) v Benjamin Becker (Germany) Jeremy Chardy (France) v Grigor Dimitrov (Bulgaria) Lukasz Kubot (Poland) v 10-Nicolas Almagro (Spain) 16-John Isner (US) v Benjamin Mitchell (Australia) Jarkko Nieminen (Finland) v David Nalbandian (Argentina) Flavio Cipolla (Italy) v Nikolay Davydenko (Russia) Leonardo Mayer (Argentina) v 18-Feliciano Lopez (Spain) 28-Ivan Ljubicic (Croatia) v * Lukas Lacko (Slovakia) * Peter Gojowcyzk (Germany) v Donald Young (US) Tommy Haas (Germany) v * Denis Kudla (U.S.) * Alex Kuznetsov (U.S.) v Rafa Nadal (Spain) (Compiled by Ian Ransom/Greg Stutchbury; Editing by Peter Rutherford; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)

Please double-click on:

for more tennis stories

Keywords: TENNIS OPEN/DRAW MEN

Friday, 13 January 2012 18:05:44RTRS {C}ENDS