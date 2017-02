NEW YORK, Sept 11 Novak Djokovic and Rafa Nadal's head-to-head record after the pair reached the U.S. Open final.

Nadal leads 16-12. Date Venue Winner Score 2011 Wimbledon Djokovic 6-4 6-1 1-6 6-3 2011 Rome Djokovic 6-4 6-4 2011 Madrid Djokovic 7-5 6-4 2011 Miami Djokovic 4-6 6-3 7-6(4) 2011 Indian Wells Djokovic 4-6 6-3 6-2 2010 London Nadal 7-5 6-2 2010 U.S. Open Nadal 6-4 5-7 6-4 6-2 2009 London Djokovic 7-6(5) 6-3 2009 Paris Djokovic 6-2 6-3 2009 Cincinnati Djokovic 6-1 6-4 2009 Madrid Nadal 3-6 7-6(5) 7-6(9) 2009 Rome Nadal 7-6(2) 6-2 2009 Monte Carlo Nadal 6-3 2-6 6-1 2009 Spain, Davis Cup Nadal 6-4 6-4 6-1 2008 Beijing Olympics Nadal 6-4 1-6 6-4 2008 Cincinnati Djokovic 6-1 7-5 2008 London Nadal 7-6(6) 7-5 2008 French Open Nadal 6-4 6-2 7-6(3) 2008 Germany Nadal 7-5 2-6 6-2 2008 Indian Wells Djokovic 6-3 6-2 2007 Shanghai Nadal 6-4 6-4 2007 Canada Djokovic 7-5 6-3 2007 Wimbledon Nadal 3-6 6-1 4-1 retired 2007 French Open Nadal 7-5 6-4 6-2 2007 Rome Nadal 6-2 6-3 2007 Miami Djokovic 6-3 6-4 2007 Indian Wells Nadal 6-2 7-5 2006 French Open Nadal 6-4 6-4 retired (Edited by Tom Pilcher; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)