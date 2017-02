NEW YORK, Sept 9 Path to the men's semi-finals at the U.S. Open Saturday (prefix denotes seeding):

1-Novak Djokovic (Serbia) Round 1: Beat Conor Niland (Ireland) 6-0 5-1 ret Round 2: Beat Carlos Berlocq (Argentina) 6-0 6-0 6-2 Round 3: Beat Nikolay Davydenko (Russia) 6-3 6-4 6-2 Round 4: Beat 22-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 7-6(14) 6-4 6-2 Quarter-finals: Beat 20-Janko Tipsarevic (Serbia) 7-6(2) 6-7(3) 6-0 3-0 ret

3-Roger Federer (Switzerland) Round 1: Beat Santiago Giraldo (Colombia) 6-4 6-3 6-2 Round 2: Beat Dudi Sela (Israel) 6-3 6-2 6-2 Round 3: Beat 27-Marin Cilic (Croatia) 6-3 4-6 6-4 6-2 Round 4: Beat Juan Monaco (Argentina) 6-1 6-2 6-0 Quarter-finals: Beat 11-Jo-Wilfried Tsonga (France) 6-4 6-3 6-3

Head-to-head: Federer leads 14-9

2-Rafa Nadal (Spain) Round 1: Beat Andrey Golubev (Kazakhstan) 6-3 7-6(1) 7-5 Round 2: Beat Nicolas Mahut (France) 6-2 6-2 0-0 ret Round 3: Beat David Nalbandian (Argentina) 7-6(5) 6-1 7-5 Round 4: Beat Gilles Muller (Luxembourg) 7-6(1) 6-1 6-2 Quarter-finals: Beat 21-Andy Roddick (U.S.) 6-2 6-1 6-3

4-Andy Murray (Britain) Round 1: Beat Somdev Devverman (India) 7-6(5) 6-2 6-3 Round 2: Beat Robin Haase (Netherlands) 6-7(5) 2-6 6-2 6-0 6-4 Round 3: Beat 25-Feliciano Lopez (Spain) 6-1 6-4 6-2 Round 4: Beat Donald Young (U.S.) 6-2 6-3 6-3 Quarter-finals: Beat 28-John Isner (U.S.) 7-5 6-4 3-6 7-6(2)

