Jan 27 Result from an Australian Open m en's semi-final match on Friday (prefix number denotes seeding): 1-Novak Djokovic (Serbia) beat 4-Andy Murray (Britain) 6-3 3-6 6-7(4) 6-1 7-5

