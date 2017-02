Aug 30 U.S. Open men's singles first round results from New York Tuesday (prefix denotes seeding, * denotes new result) * 2-Rafa Nadal (Spain) beat Andrey Golubev (Kazakhstan) 6-3 7-6(1) 7-5 David Nalbandian (Argentina) beat Bobby Reynolds (U.S.) 4-6 6-3 6-4 6-3 James Blake (U.S.) beat Jesse Huta Galung (Netherlands) 6-4 6-2 4-6 6-4 30-Ivan Ljubicic (Croatia) beat Blaz Kavcic (Slovenia) 7-6 (5) 3-6 6-1 7-5 Nicolas Mahut (France) beat Robert Farah (Colombia) 3-6 6-7 (4) 6-2 6-4 6-0 Carlos Berlocq (Argentina) beat Pere Riba (Spain) 7-5 6-0 6-1 Steve Darcis (Belgium) beat Dmitry Tursunov (Russia) 6-7(4) 4-6 7-5 6-1 7-6(0) 19-Fernando Verdasco (Spain) beat Jarkko Nieminen (Finland) 3-6 6-4 6-1 6-4 Jean-Rene Lisnard (Monaco) beat Olivier Rochus (Belgium) 7-6(5) 6-2 6-4 Nikolay Davydenko (Russia) beat 32-Ivan Dodig (Croatia) 6-7(6) 6-3 6-0 2-6 6-2 26-Florian Mayer (Germany) beat Adrian Mannarino (France) 6-2 6-0 6-1 Gilles Muller (Luxembourg) beat Edouard Roger-Vasselin (France) 7-6(5) 6-4 6-4 24-Juan Ignacio Chela (Argentina) beat Marinko Matosevic (Australia) 3-1 (Matosevic retired) 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Conor Niland (Ireland) 6-0 5-1 (Niland retired) 14-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Maximo Gonzalez (Argentina) 3-6 6-4 6-1 6-3 Donald Young (U.S.) beat Lukas Lacko (Slovakia) 6-4 6-2 6-4 17-Juergen Melzer (Austria) beat Eric Prodon (France) 6-2 7-6(4) 6-2 Ernests Gulbis (Latvia) beat 16-Mikhail Youzhny (Russia) 6-2 6-4 6-4 Igor Kunitsyn (Russia) beat Matthias Bachinger (Germany) 2-6 1-6 6-1 6-4 6-4 Marsel Ilhan (Turkey) beat Frank Dancevic (Canada) 6-3 6-2 1-0 (Dancevic retired) Potito Starace (Italy) beat Michael Berrer (Germany) 6-4 4-6 6-3 6-2 5-David Ferrer (Spain) beat Igor Andreev (Russia) 2-6 6-3 6-0 6-4 Sergey Bubka Jr. (Ukraine) beat Andreas Haider-Maurer (Austria) 6-3 6-2 3-6 6-4 11-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 6-4 6-4 6-4 (Compiled by Infostrada Sports; Editing by Frank Pingue; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)