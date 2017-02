Sept 2 U.S. Open men's singles second round results from New York on Friday (prefix denotes seeding, * new result) * 21-Andy Roddick (U.S.) beat Jack Sock (U.S.) 6-3 6-3 6-4 26-Florian Mayer (Germany) beat Jean-Rene Lisnard (Monaco) 6-2 7-5 6-2 Alex Bogomolov Jr. (U.S.) beat Rogerio Dutra Silva (Brazil) 6-4 6-3 7-5 5-David Ferrer (Spain) beat James Blake (U.S.) 6-4 6-3 6-4 4-Andy Murray (Britain) beat Robin Haase (Netherlands) 6-7 2-6 6-2 6-0 6-4 2-Rafa Nadal (Spain) beat Nicolas Mahut (France) 6-2 6-2 (Mahut retired) 25-Feliciano Lopez (Spain) beat Vasek Pospisil (Canada) 5-7 6-4 7-6(3) 7-6(5) David Nalbandian (Argentina) beat 30-Ivan Ljubicic (Croatia) 6-4 1-6 6-3 6-2 Igor Kunitsyn (Russia) beat 17-Juergen Melzer (Austria) 3-6 6-3 1-6 6-2 7-6(5) 12-Gilles Simon (France) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-4 6-7(4) 7-5 6-3 Donald Young (U.S.) beat 14-Stanislas Wawrinka (Switzerland) 7-6(7) 3-6 2-6 6-3 7-6(1) Gilles Muller (Luxembourg) beat Ernests Gulbis (Latvia) 3-6 7-6(4) 6-4 7-6(5) 28-John Isner (U.S.) beat Robby Ginepri (U.S.) 6-4 6-3 6-4 24-Juan Ignacio Chela (Argentina) beat Steve Darcis (Belgium) 6-2 6-4 6-4 Julien Benneteau (France) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 6-4 6-4 6-4 18-Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Diego Junqueira (Argentina) 6-2 6-1 7-5

(ends results)