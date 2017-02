Sept 3 U.S. Open men's singles third round results from New York Saturday (prefix denotes seeding, * new result) * 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Nikolay Davydenko (Russia) 6-3 6-4 6-2 11-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat 19-Fernando Verdasco (Spain) 6-3 7-5 6-4 Juan Monaco (Argentina) beat Tommy Haas (Germany) 6-7(3) 6-3 6-2 6-3 8-Mardy Fish (U.S.) beat Kevin Anderson (South Africa) 6-4 7-6(4) 7-6(3) 22-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Ivo Karlovic (Croatia) 6-7(4) 6-2 6-4 6-4 3-Roger Federer (Switzerland) beat 27-Marin Cilic (Croatia) 6-3 4-6 6-4 6-2 Juan Carlos Ferrero (Spain) beat 31-Marcel Granollers (Spain) 6-1 4-3 (Granollers retired) 20-Janko Tipsarevic (Serbia) beat 9-Tomas Berdych (Czech Republic) 6-4 5-0 (Berdych retired)