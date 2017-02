Jan 18 Australian Open men's singles second round results in Melbourne on Wednesday (prefix denotes seeding, * new result)

* 21-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 7-6(3) 6-4 5-7 6-1 10-Nicolas Almagro (Spain) beat Grigor Dimitrov (Bulgaria) 4-6 6-3 6-7(4) 6-4 6-0 Bernard Tomic (Australia) beat Sam Querrey (U.S.) 3-6 6-3 7-6(3) 6-3 Ivo Karlovic (Croatia) beat Carlos Berlocq (Argentina) 7-6(4) 3-6 6-3 6-4 13-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Tobias Kamke (Germany) 4-6 6-1 6-1 3-6 8-6 16-John Isner (U.S.) beat David Nalbandian (Argentina) 4-6 6-3 2-6 7-6(5) 10-8 Lukas Lacko (Slovakia) beat Donald Young (U.S.) 6-3 6-1 3-6 6-3 2-Rafa Nadal (Spain) beat Tommy Haas (Germany) 6-4 6-3 6-4 3-Roger Federer (Switzerland) beat Andreas Beck (Germany) Walkover 11-Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Blaz Kavcic (Slovenia) 6-4 7-5 6-3 18-Feliciano Lopez (Spain) beat Flavio Cipolla (Italy) 7-5 7-6(4) 6-2 Alejandro Falla (Colombia) beat 8-Mardy Fish (U.S.) 7-6(4) 6-3 7-6(6) 30-Kevin Anderson (South Africa) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 3-6 6-1 7-6(3) 6-3 Lu Yen-Hsun (Taiwan) beat Florent Serra (France) 7-5 6-2 6-2 7-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Olivier Rochus (Belgium) 6-1 6-0 7-6(4) Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Pere Riba (Spain) 6-0 4-0 (Riba retired)

