Sept 4 U.S. Open men's singles third round results from New York Sunday (prefix denotes seeding, * new result) * 12-Gilles Simon (France) beat 18-Juan Martin Del Potro (Argentina) 4-6 7-6(5) 6-2 7-6(3) 21-Andy Roddick (U.S.) beat Julien Benneteau (France) 6-1 6-4 7-6(5) Donald Young (U.S.) beat 24-Juan Ignacio Chela (Argentina) 7-5 6-4 6-3 5-David Ferrer (Spain) beat 26-Florian Mayer (Germany) 6-1 6-2 7-6(2) Gilles Muller (Luxembourg) beat Igor Kunitsyn (Russia) 6-1 6-4 6-4 2-Rafa Nadal (Spain) beat David Nalbandian (Argentina) 7-6(5) 6-1 7-5