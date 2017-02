Sept 8 U.S. Open men's singles results from New York on Thursday (prefix denotes seeding, * new result):

Quarter-finals * 3-Roger Federer (Switzerland) beat 11-Jo-Wilfried Tsonga (France) 6-4 6-3 6-3 1-Novak Djokovic (Serbia) beat 20-Janko Tipsarevic (Serbia) 7-6(2) 6-7(3) 6-0 3-0 (Tipsarevic retired)

Fourth round 21-Andy Roddick (U.S.) beat 5-David Ferrer (Spain) 6-3 6-4 3-6 6-3 28-John Isner (U.S.) beat 12-Gilles Simon (France) 7-6(2) 3-6 7-6(2) 7-6(4) 2-Rafa Nadal (Spain) beat Gilles Muller (Luxembourg) 7-6(1) 6-1 6-2 4-Andy Murray (Britain) beat Donald Young (U.S.) 6-2 6-3 6-3