PARIS, May 26 Order of play on show courts for the first day of the French Open on Sunday (all matches first round, prefix numbers denote seedings):

Court Philippe Chatrier (play starts at 0900 GMT):

Elena Baltacha (Britain) v 6-Samantha Stosur (Australia)

9-Juan Martin del Potro (Argentina) v Albert Montanes (Spain)

Andrey Kuznetsov (Russia) v 5-Jo-Wilfried Tsonga (France)

Venus Williams (United States) v Paula Ormaechea (Argentina)

Court Suzanne Lenglen (0900)

Mirjana Lucic (Croatia) v 26-Svetlana Kuznetsova (Russia)

Juan Carlos Ferrero (Spain) v Jonathan Dasnieres de Veigy (France)

Lara Arruabarrena Vecino (Spain) v 13-Ana Ivanovic (Serbia)

Nicolas Mahut (France) v 26-Andy Roddick (United States)

Court One (0900)

Fabio Fognini (Italy) v Adrian Mannarino (France)

Angelique Kerber (Germany) v Shuai Zhang (China)

Steve Darcis (Belgium) v 14-Fernando Verdasco (Spain)

Mathilde Johansson (France) v Anastasia Rodionova (Australia) (Compiled by Julien pretot, editing by Mark Meadows)