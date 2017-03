NEW YORK Aug 27 Order of play on the show courts for the U.S. Open at Flushing Meadows on Thursday (prefix denotes seeding):

Arthur Ashe Stadium (1500 GMT/11 AM ET) Christina McHale v 16-Victoria Azarenka (Belarus)

(1700 GMT/1 PM ET) 1-Serena Williams (U.S.) v Vania King (U.S.) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Paul-Henri Mathieu (France)

(2300 GMT/7 PM ET) Matthias Bachinger (Germany) v 8-Andy Murray (Britain) Sorana Cirstea (Romania) v 7-Eugenie Bouchard (Canada)

- -

Louis Armstrong Stadium (1500 GMT/11 AM ET) Karolina Pliskova (Czech Republic) v 8-Ana Ivanovic (Serbia) Jan-Lennard Struff (Germany) v 13-John Isner (U.S.) Aleksandra Krunic (Serbia) v 27-Madison Keys (U.S.)

(2100 GMT/5 PM ET) Peter Gojowczyk (Germany) v 5-Milos Raonic (Canada)

- -

Grandstand (1500 GMT/11 AM ET) 10-Kei Nishikori (Japan) v Pablo Andujar (Spain) 9-Jo-Wilfried Tsonga (France) v Aleksandr Nedovyesov (Kazakhstan) 3-Petra Kvitova (Czech Republic) v Petra Cetkovska (Czech Republic) (Compiled by Larry Fine; Editing by Mark Lamport-Stokes)