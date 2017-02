(Corrects Rogowska's nationality)

MELBOURNE, Jan 17 Order of play on the main show courts on day three of the Australian Open tennis on Wednesday (times GMT, prefix number denotes seeding):

Rod Laver Arena (play starts at 0000)

Olivia Rogowska (Australia) v 5-Li Na (China)

11-Kim Clijsters (Belgium) v Stephanie Fortez Gacon (France)

Tommy Haas (Germany) v 2-Rafa Nadal (Spain)

(not before 0800)

Sam Querrey (U.S.) v Bernard Tomic (Australia)

3-Victoria Azarenka (Belarus) v Casey Dellacqua (Australia)

Hisense Arena (play starts at 0000)

7-Tomas Berdych (Czech Republic) v Olivier Rochus (Belgium)

Chang Kai-Chen (Taiwan) v 13-Jelena Jankovic (Serbia)

1-Caroline Wozniacki (Denmark) V Anna Tatishvili (Georgia)

Andreas Beck (Germany) v 3-Roger Federer (Switzerland)

Margaret Court Arena (play starts at 0000)

Lesia Tsurenko (Ukraine) v 20-Daniela Hantuchova (Slovakia)

10-Francesca Schiavone (Italy) v Romina Oprandi (Italy)

16-John Isner (U.S.) v David Nalbandian (Argentina)

Paula Ormaechea (Argentina) v Agnieszka Radwanska (Poland)

(not before 0800)

21-Stanislas Wawrinka (Switzerland) v Marcos Baghdatis (Cyprus)

