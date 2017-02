MELBOURNE, Jan 16 Order of play on the main showcourts at the Australian Open on Tuesday (play starts at 0000 GMT on all courts, prefix denotes seeding):

Rod Laver Arena 2-Petra Kvitova (Czech Republic) v Vera Dushevina (Russia) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Paolo Lorenzi (Italy) 6-Sam Stosur (Australia) v Sorana Cirstea (Romania)

From 0800 Cedrik-Marcel Stebe (Germany) v Lleyton Hewitt (Australia) 12-Serena Williams (United States) v Tamira Paszek (Austria)

Hisense Arena 27-Maria Kirilenko (Russia) v Jarmila Gajdosova (Australia) 4-Maria Sharapova (Russia) v Gisela Dulko (Argentina) 4-Andy Murray (Britain) v Ryan Harrison (United States) 15-Andy Roddick (United States) v Robin Haase (Netherlands)

Margaret Court Arena 5-David Ferrer (Spain) v Rui Machado (Portugal)

Jelena Dokic (Australia) v Anna Chakvetadze (Russia)

14-Gael Monfils (France) v Marinko Matosevic (Australia)

18-Svetlana Kuznetsova (Russia) v Chanelle Scheepers (South Africa)

From 0800

6-Jo-Wilfried Tsonga (France) v Denis Istomin (Uzbekistan)

