MELBOURNE, Jan 18 Order of play on the main show courts on day four of the Australian Open on Thursday (times GMT, prefix number denotes seeding, Q is qualifier, WC is wildcard):

Rod Laver Arena (play starts at 0000) Q-Jamie Hampton (United States) v 4-Maria Sharapova (Russia) Barbora Strycova (Czech Republic)) v 12-Serena Williams (United States) 1-Noval Djokovic (Serbia) v Santiago Giraldo (Colombia) Not before 0800 Jelena Dokic (Australia) v 9-Marion Bartoli (France) WC-LLeyton Hewitt (Australia) v 15-Andy Roddick (U.S.)

Hisense Arena (play starts at 0000) Michaella Krajicek (Netherlands) v 21-Ana Ivanovic (Serbia) Ricardo Mello (Brazil) v 6-Jo-Wilfried Tsonga (France) Carla Suarez Navarro (Spain) v 2-Petra Kvitova (Czech Republic) 4-Andy Murray (Britain) v Edouard Roger-Vasselin (France)

Margaret Court Arena (play starts at 0000) 7-Vera Zvonareva (Russia) v Lucie Hradecka (Czech Republic) 9-Janko Tipsarevic (Serbia) v WC-James Duckworth (Australia) Matthew Ebden (Australia) v 24-Kei Nishikori (Japan) Not before 0800 Thomaz Bellucci (Brazil) v 14-Gael Monfils (France)

(Compiled by Peter Rutherford; Editing by Ed Osmond;