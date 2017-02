MELBOURNE, Jan 19 Order of play on the main showcourts at the Australian Open on Friday (play starts at 0000 GMT on all courts, prefix denotes seeding):

Rod Laver Arena 2-Rafa Nadal (Spain) v Lukas Lacko (Slovakia) 3-Roger Federer (Switzerland) v Ivo Karlovic (Croatia)

From 0800 13-Alex Dolgopolov (Ukraine) v Bernard Tomic (Australia) 5-Li Na (China) v 26-Anabel Medina Garrigues (Spain)

- - - -

Hisense Arena 3-Victoria Azarenka (Belarus) v Mona Barthel (Germany) 1-Caroline Wozniacki (Denmark) v 31-Monica Niculescu (Romania) 16-John Isner (United States) v 18-Feliciano Lopez (Spain)

From 0800 11-Kim Clijsters (Belgium) v 20-Daniela Hantuchova (Slovakia) 11-Juan Martin Del Potro (Argentina) v Lu Yen-Hsun (Taiwan)

- - - -

Margaret Court Arena

8-Agnieszka Radwanska (Poland) v Galina Voskoboeva (Kazakhstan)

7-Tomas Berdych (Czech Republic) v 30-Kevin Anderson (South Africa)

13-Jelena Jankovic (Serbia) v Christina McHale (United States)

- - - -

