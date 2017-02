MELBOURNE, Jan 20 Order of play on the main showcourts at the Australian Open on Saturday (Prefix denotes seeding):

Rod Laver Arena (play starts at 0000 GMT) 2-Petra Kvitova (Czech Republic) v 27-Maria Kirilenko (Russia) 4-Maria Sharapova (Russia) v 30-Angelique Kerber (Germany) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Nicolas Mahut (France)

From 0800 12-Serena Williams (United States) v Greta Arn (Hungary) 23-Milos Raonic (Canada) v Lleyton Hewitt (Australia)

Hisense Arena (play starts at 0000 GMT) 6-Jo-Wilfried Tsonga (France) v Frederico Gil (Portugal) 21-Ana Ivanovic (Serbia) v Vania King (United States) 18-Svetlana Kuznetsova (Russia) v 14-Sabine Lisicki (Germany)

From 0800 4-Andy Murray (Britain) v Michael Llodra (France)

Margaret Court Arena (play starts at 0130 GMT) 7-Vera Zvonareva (Russia) v Ekaterina Makarova (Russia) 9-Janko Tipsarevic (Serbia) v 17-Richard Gasquet (France) 14-Gael Monfils (France) v Mikhail Kukushkin (Kazakhstan)

