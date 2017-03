PARIS May 30 Order of play on show courts on the sixth day of the French Open on Friday (prefix numbers denote seedings, times GMT, third round unless stated):

Court Philippe Chatrier (play starts 0900): 13-Marion Bartoli (France) v Mariana Duque-Marino (Colombia) - second round

Not before 1000: Eugenie Bouchard (Canada) v 2-Maria Sharapova (Russia) 2-6 4-6 - second round 30-Julien Benneteau (France) v 2-Roger Federer (Switzerland) 6-Jo-Wilfried Tsonga (France) v 25-Jeremy Chardy (France) Virginie Razzano (France) v 14-Ana Ivanovic (Serbia)

Court Suzanne Lenglen (0900) 3-Rafael Nadal (Spain) v Martin Klizan (Slovakia) - second round 1-Serena Williams (U.S.) v 26-Sorana Cirstea (Romania) Gael Monfils (France) v 32-Tommy Robredo (Spain) 4-Agnieszka Radwanska (Poland) v Dinah Pfizenmaier (Germany)

Court One (0900) Michal Przysiezny (Poland) v 7-Richard Gasquet (France) - second round Feliciano Lopez (Spain) v 4-David Ferrer (Spain) 32-Sabine Lisicki (Germany) v 5-Sara Errani (Italy) 29-Varvara Lepchenko (U.S.) v 8-Angelique Kerber (Germany)

