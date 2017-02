UPDATE 3-Tennis-Acapulco International men's singles round 1 results

Feb 28 (Gracenote) - Results from the Acapulco International Men's Singles Round 1 matches on Monday Ernesto Escobedo (U.S.) beat Stefan Kozlov (U.S.) 6-1 2-6 6-0 Adrian Mannarino (France) beat Taylor Fritz (U.S.) 3-6 7-6(5) 6-4 5-David Goffin (Belgium) beat Stephane Robert (France) 6-1 6-2 Steve Johnson (U.S.) beat 8-John Isner (U.S.) 6-4 6-4 Borna Coric (Croatia) beat Lucas Gomez (Mexico) 6-1 6-1