PARIS May 25 Order of play on show courts on the second day of the French Open on Monday (all matches first round, prefix numbers denote seedings):

Court Philippe chatrier (play starts at 0900 GMT/5 AM ET):

Ksenia Pervak (Russia) v 7-Maria Sharapova (Russia)

Joao Sousa (POrtugal) v 2-Novak Djokovic (Serbia)

20-Alize Cornet (France) v Ashleigh Barty (Australian)

3-Stanislas Wawrinka (Switzerland) v Guillermo Garcia Lopez (Spain)

Court Suzanne Lenglen (0900 GMT/5 AM ET):

9-Dominika Cibulkova (Slovakia) v Virginie Razzano (France)

Ante Pavic (Croatia) v 29-Gilles Simon (France)

1-Rafa Nadal (Spain) v Robby Ginepri (United States)

5-Petra Kvitova (Czech Republic) v Zarina Diyas (Kazakhstan)

Court One (0900 GMT/5 AM ET):

Martin Klizan (Slovakia) v 9-Kei Nishikori (Japan)

Facundo Bagnis (Argentina) v Julien Benneteau (France)

6-Jelena Jankovic (Serbia) v Sharon Fichman (Canada)

15-Sloane Stephens (United States) v Shuai Peng (China)

