PARIS May 27 Order of play on the fourth day of the French Open on Wednesday (all matches second round, prefix numbers denote seedings):

Court Philippe Chatrier (play starts at 0900 GMT/5 AM ET):

Anna Schmiedlova (Slovakia) v 29-Venus Williams (United States)

Jeremy Chardy (France) v 2-Novak Djokovic (Serbia)

13-Jo-Wilfried Tsonga (France) v Juergen Melzer (Austria)

Tsvetana Pironkova (Bulgaria) v 7-Maria Sharapova (Russia)

Court Suzanne Lenglen (0900 GMT/5 AM ET):

Alejandro Gonzalez (Colombia) v 29-Gilles Simon (France)

1-Serena Williams (United States) v Garbine Muguruza (Spain)

Diego Sebastian Schwarztman (Argentina) v 4-Roger Federer (Switzerland)

20-Alize Cornet (France) v Taylor Townsend (United States)

Court One (0900 GMT/5 AM ET):

Benoit Paire (France) v 27-Roberto Bautista Agut (Spain)

6-Tomas Berdych (Czech Republic) v Aleksandr Nedovyesov (Kazakhstan)

31-Daniela Hantuchova (Slovakia) v Claire Feuerstein (France)

3-Agnieszka Radwanska (Poland) v Karolina Pliskova (Czech Republic)

