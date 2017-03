NEW YORK Aug 25 Order of play on the show courts for the U.S. Open at Flushing Meadows on Tuesday (prefix denotes seeding):

Arthur Ashe Stadium (1500 GMT/11 AM ET) Alison Riske (U.S.) v 8-Ana Ivanovic (Serbia)

(1700 GMT/1 PM ET) Marcos Giron (U.S.) v 13-John Isner (U.S.) 3-Petra Kvitova (Czech Republic) v Kristina Mladenovic (France)

(2300 GMT/7 PM ET) Marinko Matosevic (Australia) v 2-Roger Federer (Switzerland) 1-Serena Williams (U.S.) v Taylor Townsend (U.S.)

- -

Louis Armstrong Stadium (1500 GMT/11 AM ET) Maximo Gonzalez (Argentina) v Sam Querrey (U.S.) Olga Govortsova (Belarus) v 7-Eugenie Bouchard (Canada) Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) v 4-David Ferrer (Spain) Jarmila Gajdosova (Australia) v 27-Madison Keys (U.S.)

- -

Grandstand (1500 GMT/11 AM ET) 24-Sam Stosur (Australia) v Lauren Davis (U.S.) Pablo Andujar (Spain) v Jack Sock (U.S.) Misaki Doi (Japan) v 16-Victoria Azarenka (Belarus)

(2100 GMT/5 PM ET) 20-Gael Monfils (France) v (Jared Donaldson (U.S.) (Compiled by Simon Cambers in London; Editing by Frank Pingue)