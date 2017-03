NEW YORK Aug 31 Order of play on the showcourts at the U.S. Open on Monday (prefix denotes seeding):

Arthur Ashe Stadium

(starting 1500 GMT/11 AM ET) 11-Flavia Pennetta (Italy) v 29-Casey Dellacqua (Australia) 1-Serena Williams (U.S.) v Kaia Kanepi (Estonia) 9-Jo-Wilfried Tsonga (France) v 8-Andy Murray (Britain)

(starting 2300 GMT/7 PM ET) Aleksandra Krunic (Serbia) v 16-Victoria Azarenka (Belarus) 10-Kei Nishikori (Japan) v 5-Milos Raonic (Canada) - -

Louis Armstrong Stadium (starting 1500 GMT/11 AM ET) 1-Bob Bryan/Mike Bryan (U.S.) v Bradley Klahn/Tim Smyzczek (U.S.) 1-Novak Djokovic (Serbia) v 22-Philipp Kohlschreiber (Germany) 17-Ekaterina Makarova (Russia) v 7-Eugenie Bouchard (Canada) 3-Stan Wawrinka (Switzerland) v 16-Tommy Robredo (Spain) (Compiled by Simon Cambers, Editing by Ed Osmond)