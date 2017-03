PARIS, May 28 Order of play on show courts on the sixth day of the French Open on Friday (all matches third round unless stated, times GMT, prefix numbers denote seeding): Court Philippe Chatrier (play starts at 0900): 29-Alize Cornet (France) v Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) Damir Dzumhur (Bosnia) v 2-Roger Federer (Switzerland) 26-Samantha Stosur (Australia) v 2-Maria Sharapova (Russia) 14-Jo-Wilfried Tsonga (France) v Pablo Andujar (Spain) Court Suzanne Lenglen (0900): 7-Ana Ivanovic (Serbia) v Donna Vekic (Croatia) Nicolas Mahut (France) v 12-Gilles Simon (France) 13-Gael Monfils (France) v 21-Pablo Cuevas (Uruguay) 8-Carla Suarez Navarro (Spain) v 28-Flavia Pennetta (Italy) Court One (0900): 1-Bob Bryan/Mike Bryan (U.S.) v Thanasi Kokkinakis (Australia)/Lucas Pouille (France) - second round 13-Lucie Safarova (Czech Republic) v 20-Sabine Lisicki (Germany) 8-Stan Wawrinka (Switzerland) v Steve Johnson (U.S.) Benoit Paire (France) v 4-Tomas Berdych (Czech Republic) (Reporting by Julien Pretot; Editing by Tom Hayward)