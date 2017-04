(Adds Hisense Arena matches)

Jan 20 Order of play on the main showcourts on day four of the Australian Open at Melbourne Park on Thursday (play begins at 0000 GMT; prefix denotes seeding):

ORDER OF PLAY

Rod Laver Arena

Anastasija Sevastova (Latvia) v 20-Ana Ivanovic (Serbia)

Kirsten Flipkens (Belgium) v 3-Garbine Muguruza (Spain)

Not before 0300 GMT

Sam Groth (Australia) v 2-Andy Murray (Britain)

From 0800 GMT

8-David Ferrer (Spain) v Lleyton Hewitt (Australia)

Julia Goerges (Germany) v 9-Karolina Pliskova (Czech Republic)

Margaret Court Arena

23-Gael Monfils (France) v Nicolas Mahut (France)

14-Victoria Azarenka (Belarus) v Danka Kovinic (Montenegro)

15-Madison Keys (U.S.) v Yaroslava Shvedova (Kazakhstan)

From 0800 GMT

7-Angelique Kerber (Germany) v Alexandra Dulgheru (Romania)

16-Bernard Tomic (Australia) v Simone Bolelli (Italy)

Hisense Arena

Marcel Granollers (Spain) v 10-John Isner (U.S.)

19-Jelena Jankovic (Serbia) v Laura Siegemund (Germany)

Not before 0500 GMT

Omar Jasika (Australia) Nick Kyrgios (Australia) v 4-Rohan Bopanna (India) 4-Florin Mergea (Romania)

Not before 0700 GMT

Radek Stepanek (Czech Republic) v 4-Stan Wawrinka (Switzerland)

(Compiled by Simon Jennings in Bengaluru; Editing by Patrick Johnston and Alison Williams)