May 21 Order of play on the main showcourts on day one of the French Open at Roland Garros on Sunday (play begins at 1000 GMT; prefix denotes seeding): Court Phillipe Chatrier: Danka Kovinic (Montenegro) v Petra Kvitova (Czech Republic) Kei Nishikori (Japan) v Simone Bolelli (Italy) Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) v Garbine Muguruza (Spain) Jeremy Chardy (France) v Leonardo Mayer (Argentina) Court Suzanne-Lenglen Radu Albot (Moldova) v Benoit Paire (France) Vitalia Diatchenko (Russia) v Lucie Safarova (Czech Rep) Milos Raonic (Canada) v Janko Tipsarevic (Serbia) Simona Halep (Romania) v Nao Hibino (Japan) (Compiled by Martyn Herman; Editing by Ken Ferris)