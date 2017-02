May 22 Order of play on the main showcourts on day two of the French Open at Roland Garros on Monday (play begins at 1000 GMT; prefix denotes seeding): Court Philippe Chatrier: Lukas Rosol (Czech Rep) v Stanislas Wawrinka (Switzerland) Kei Nishikori v Simone Bolelli (Italy) - to finish Bojana Jovanovski (Serbia) v Agnieszka Radwanska (Poland) Radek Stepanek (Czech Rep) v Andy Murray (Britain) Alize Cornet (France) v Kirsten Flipkens (Belgium) - - Court Suzanne Lenglen Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) v Garbine Muguruza (Spain) Gilles Simon (France) v Rogerio Dutra Silva (Brazil) Thomaz Bellucci (Brazil) v Richard Gasquet (France) Oceane Dodin (France) v Ana Ivanovic (Serbia) Court One Jeremy Chardy (France) v Leonardo Mayer (Argentina) Svetlana Kuznetsova (Russia) v Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) - to finish Lesia Tsurenko (Ukraine) v Caroline Garcia (France) Julien Benneteau (France) v Lucas Pouille (France) (Compiled by Martyn Herman; editing by Ken Ferris)