MELBOURNE, Jan 22 Order of play on the main showcourts at the Australian Open on Monday (all times GMT, prefix denotes seeding):

Rod Laver Arena (play starts at 0000) 21-Ana Ivanovic (Serbia) v 2-Petra Kvitova (Czech Republic) 4-Andy Murray (Britain) v Mikhail Kukushkin (Kazakhstan)

Ekaterina Makarova (Russia) v 12-Serena Williams (U.S.)

From 0830 14-Sabine Lisicki (Germany) v 4-Maria Sharapova (Russia) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Lleyton Hewitt (Australia)

Hisense Arena (Not before 0130) 24-Kei Nishikori (Japan) v 6-Jo-Wilfried Tsonga (France) 17-Richard Gasquet (France) v 5-David Ferrer (Spain)

Margaret Court Arena (Not before 0130)

Sara Errani (Italy) v Zheng Jie (China)

