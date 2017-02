(Adds postponed matches)

PARIS, May 30 Order of play on the show courts on the fifth day of the French Open on Thursday (all matches second round, prefix denotes seeding):

Court Philippe Chatrier (play starts at 0900 GMT):

Jarkko Nieminen (Finland) v 4-Andy Murray (Britain)

Jarmila Gajdosova (Australia) v 9-Caroline Wozniacki (Denmark)

Paul-Henri Mathieu (France) v 10-John Isner (United States)

Ayumi Morita (Japan) v 2-Maria Sharapova (Russia)

Court Suzanne Lenglen (0900):

Urszula Radwanska (Poland) v 4-Petra Kvitova (Czech Republic)

Cedric Marcel Stebe (Germany v 5-Jo-Wilfried Tsonga (France) 2-6 6-4 1-1

Denis Istomin (Uzbekistan) v 2-Rafael Nadal (Spain)

7-Li Na (China) v Stephanie Foretz Gacon (France)

Grigor Dimitrov (Bulgaria) v 17-Richard Gasquet (France)

Court One (0900):

6-David Ferrer (Spain) v Benoit Paire (France)

David Goffin (Belgium) v Arnaud Clement (France) 3-6 7-6(2) 0-6 6-2 5-1

14-Francesca Schiavone (France) v Tsvetana Pironkova (Bulgaria)

Dmitry Tursunov (Russia) v 29-Julien Benneteau (France)

Virginie Razzano (France) v Arantxa Rus (Netherlands)