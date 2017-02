PARIS, May 31 Order of play on the show courts on the sixth day of the French Open on Friday (matches third round unless stated, prefix denotes seeding):

Court Philippe Chatrier (play starts at 0900 GMT):

Sloane Stephens (U.S.) v Mathilde Johansson (France)

3-Agnieszka Radwanska (Poland) v 26-Svetlana Kuznetsova (Russia)

Fabio Fognini (Italy) v 5-Jo-Wilfried Tsonga (France)

3-Roger Federer (Switzerland) v Nicolas Mahut (France)

Court Suzanne Lenglen (0900):

21-Sara Errani (Italy) v 13-Ana Ivanovic (Serbia)

Ayumi Morita (Japan) v 2-Maria Sharapova (Russia) - second round

11-Gilles Simon (France) v 18-Stanislas Wawrinka (Switzerland)

1-Novak Djokovic (Serbia) v Nicolas Devilder (France)

1-Victoria Azarenka (Belarus) v Aleksandra Wozniak (Canada)

Court One (0900):

31-Kevin Anderson (South Africa) v 7-Tomas Berdych (Czech Republic)

27-Nadia Petrova (Russia) v 6-Samantha Stosur (Australia)

9-Juan Martin del Potro (Argentina) v 21-Marin Cilic (Croatia)

10-Angelique Kerber (Germany) v 18-Flavia Pennetta (Italy)