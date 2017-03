MELBOURNE, Jan 13 Order of play on the main showcourts at the Australian Open on Monday (play starts at 0000 GMT on all courts, prefix denotes seeding): Rod Laver Arena Olga Puchkova (Russia) v 2-Maria Sharapova (Russia) Chang Kai-chen (Taiwan) v 9-Samantha Stosur (Australia) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Paul-Henri Mathieu (France) From 0800 Lleyton Hewitt (Australia) v 8-Janko Tipsarevic (Serbia) 13-Ana Ivanovic (Serbia) v Melinda Czink (Hungary) - - - - Hisense Arena 25-Venus Williams (U.S.) v Galina Voskoboeva (Kazakhstan) David Goffin (Belgium) v 22-Fernando Verdasco (Spain) 15-Dominika Cibulkova (Slovakia) v Ashleigh Barty (Australia) From 0600 4-David Ferrer (Spain) v Olivier Rochus (Belgium) - - - - Margaret Court Arena 6-Li Na (China) v Sesil Karatantcheva (Kazakhstan) Bojana Bobusic (Australia) v 4-Agnieszka Radwanska (Poland) 23-Mikhail Youzhny (Russia) v Matthew Ebden (Australia) Casey Dellacqua (Australia) v Madison Keys (U.S.) From 0800 Albert Ramos (Spain) v 28-Marcos Baghdatis (Cyprus) - - - - (Compiled by Greg Stutchbury; Editing by John O'Brien)