MELBOURNE, Jan 14 Order of play on the main showcourts at the Australian Open on Tuesday (play starts at 0000 GMT on all courts, prefix denotes seeding): Rod Laver Arena Robin Haase (Netherlands) v 3-Andy Murray (Britain) 1-Victoria Azarenka (Belarus) v Monica Niculescu (Romania) Benoit Paire (France) v 2-Roger Federer (Switzerland) From 0800 Bernard Tomic (Australia) v Leonardo Mayer (Argentina) 20-Yanina Wickmayer (Belgium) v Jarmila Gajdosova (Australia) - - - - Hisense Arena 10-Caroline Wozniacki (Denmark) v Sabine Lisicki (Germany) 3-Serena Williams (U.S.) v Edina Gallovits-Hall (Romania) 7-Jo-Wilfried Tsonga (France) v Michael Llodra (France) 6-Juan Martin del Potro (Argentina) v Adrian Mannarino (France) - - - - Margaret Court Arena Carla Suarez Navarro (Spain) v 7-Sara Errani (Italy) Francesca Schiavone (Italy) v 8-Petra Kvitova (Czech Republic) 29-Sloane Stephens (U.S.) v Simona Halep (Romania) Marinko Matosevic (Australia) v 12-Marin Cilic (Croatia) From 0800 Gael Monfils (France) v 18-Alexander Dolgopolov (Ukraine) - - - - (Compiled by Nick Mulvenney; Editing by Patrick Johnston)