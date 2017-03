MELBOURNE, Jan 20 Order of play on the main showcourts at the Australian Open on Monday (play starts at 0000 GMT on all courts, prefix denotes seeding): Rod Laver Arena 10-Caroline Wozniacki (Denmark) v Svetlana Kuznetsova (Russia) 1-Victoria Azarenka (Belarus) v Elena Vesnina (Russia) 7-Jo-Wilfried Tsonga (France) v 9-Richard Gasquet (France) - - From 0800 3-Serena Williams (United States) v 14-Maria Kirilenko (Russia) 13-Milos Raonic (Canada) v 2-Roger Federer (Switzerland) - - - - Hisense Arena Not before 0130 Jeremy Chardy (France) v 21-Andreas Seppi (Italy) Bojana Jovanovski (Serbia) v 29-Sloane Stephens (United States) Not before 0600 14-Gilles Simon (France) v 3-Andy Murray (Britain) - - - - (Compiled by Nick Mulvenney, editing by Patrick Johnston)