MELBOURNE Jan 23 Order of play on the main showcourts on day six of the Australian Open on Saturday (prefix denotes seeding; play begins at 0000 GMT on all courts).

- - -

Rod Laver Arena 30-Varvara Lepchenko (U.S.) v 6-Agnieszka Radwanska (Poland) 1-Serena Williams (U.S.) v 26-Elina Svitolina (Ukraine) 4-Stan Wawrinka (Switzerland) v Jarkko Nieminen (Finland)

Not before 0800 1-Novak Djokovic (Serbia) v 31-Fernando Verdasco (Spain) 4-Petra Kvitova (Czech Republic) v Madison Keys (U.S.)

- - -

Margaret Court Arena

Camila Giorgi (Italy) v 18-Venus Williams (U.S.) 12-Feliciano Lopez (Spain) v Jerzy Janowicz (Poland) 25-Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) v Victoria Azarenka (Belarus)

Not before 0800

9-David Ferrer (Spain) v 18-Gilles Simon (France)

- - -

Hisense Arena 24-Garbine Muguruza (Spain) v Timea Bacsinszky (Switzerland)

Benjamin Becker (Germany) v 8-Milos Raonic (Canada)

Coco Vandeweghe (U.S.) v Madison Brengle (U.S.)

Not before 0600

Steve Johnson (U.S.) v 5-Kei Nishikori (Japan)