NEW YORK, Sept 6 Order of play on the main showcourts at the U.S. Open on Monday (prefix number denotes seeding):

Arthur Ashe Stadium (1500 GMT/11 AM ET)

Varvara Lepchenko (U.S.) v 20-Victoria Azarenka (Belarus)

5-Stan Wawrinka (Switzerland) v Donald Young (U.S)

22-Samantha Stosur (Australia) v 26-Flavia Pennetta (Italy)

(2300 GMT/7 PM ET)

5-Petra Kvitova (Czech Republic) v Johanna Konta (Britain)

2-Roger Federer (Switzerland) v 13-John Isner (U.S.)

Louis Armstrong Stadium (1630 GMT/12:30 PM ET)

24-Sabine Lisicki (Germany) v 2-Simona Halep (Romania)

3-Andy Murray (Britain) v 15-Kevin Anderson (South Africa)

6-Tomas Berdych (Czech Republic) v 12-Richard Gasquet (France)