Jan 18 Order of play on the main showcourts on day four of the Australian Open at Melbourne Park on Thursday (play begins at 0000 GMT; prefix denotes seeding):

ROD LAVER ARENA Naomi Osaka (Japan) v 9-Johanna Konta (Britain) 17-Caroline Wozniacki (Denmark) v Donna Vekic (Croatia) Denis Istomin (Uzbekistan) v 2-Novak Djokovic (Serbia) Not before 0800 GMT: Lucie Safarova (Czech Republic) v 2-Serena Williams (U.S.) Marcos Baghdatis (Cyprus) v 9-Rafael Nadal (Spain)

MARGARET COURT ARENA 5-Karolina Pliskova (Czech Republic) v Anna Blinkova (Russia) 6-Dominika Cibulkova (Slovakia) v Hsieh Su-Wei (Chinese Taipei) Gilles Muller (Luxembourg) v 3-Milos Raonic (Canada)

Not before 0800 GMT: Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) v 3-Agnieszka Radwanska (Poland) 8-Dominic Thiem (Austria) v Jordan Thompson (Australia) HISENSE ARENA Sara Errani (Italy) v 30-Ekaterina Makarova (Russia) 15-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Chung Hyeon (South Korea) Not before 0430 GMT: 6-Gael Monfils (France) v Alexandr Dolgopolov (Ukraine) Not before 0730 GMT: 22-Daria Gavrilova (Australia) v Ana Konjuh (Croatia) (Compiled by Shravanth Vijayakumar in Bengaluru; Editing by Peter Rutherford; )