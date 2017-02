PARIS, May 31 Order of play on show courts on the 11th day of the French Open on Wednesday (play starts at 0900 GMT/5 AM ET. Prefix number denotes seeding, fourth round unless stated): Court Philippe Chatrier 1-Serena Williams (U.S.) v 18-Elina Svitolina (Ukraine) 1-Novak Djokovic (Serbia) v 14-Roberto Bautista Agut (Spain) (to finish 3-6 6-4 4-1) 9-Richard Gasquet (France) v 2-Andy Murray (Britain) -quarter-final 21-Sam Stosur (Australia) v Tsvetana Pironkova (Bulgaria) Court Suzanne Lenglen 9-Venus Williams (U.S.) v 8-Timea Bacsinszky (Switzerland) 11-David Ferrer (Spain) v 7-Tomas Berdych (Czech Republic) (to finish) Albert Ramos-Vinolas (Spain) v 3-Stan Wawrinka (Switzerland) - quarter-final Shelby Rogers (U.S.) v 4-Garbine Muguruza (Spain) - quarter-final Other selected matches: Court One Kiki Bertens (Netherlands) v 15-Madison Keys (U.S.) Ernests Gulbis (Latvia) v 12-David Goffin (Belgium) (to finish) Court Two 12-Carla Suarez Navarro (Spain) v Yulia Putintseva (Kazakhstan) Marcel Granollers (Spain) v 13-Dominic Thiem (Austria) (to finish) (Compiled by John Stonestreet, Editing by Ken Ferris)