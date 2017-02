NEW YORK, Sept 2 Order of play on the main showcourts at the U.S Open Saturday (prefix denotes seeding):

Arthur Ashe Stadium

1100 (1500 GMT) 1-Caroline Wozniacki (Denmark) v Vania King (U.S.)

Not before 1300 (1700 GMT) 3-Roger Federer (Switzerland) v 27-Marin Cilic (Croatia)

Not before 1500 (1700 GMT) 4-Victoria Azarenka (Belarus) v 28-Serena Williams (U.S.)

1900 (2300 GMT) 16-Ana Ivanovic (Serbia) v Sloane Stephens (U.S.) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Nikolay Davydenko (Russia)

Louis Armstrong Stadium

1100 (1500 GMT) 9-Tomas Berdych (Czech Republic) v 20-Janko Tipsarevic (Serbia) 11-Jelena Jankovic (Serbia) v 17-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) Kevin Anderson (South Africa) v 8-Mardy Fish (U.S.) Akgul Amanmuradova (Uzbekistan) v 15-Svetlana Kuznetsova (Russia)

