NEW YORK, Sept 9 Order of play for men's and women's singles semi-finals at the U.S. Open Saturday (prefix denotes seeding):

From 1200 (1600 GMT) 1-Novak Djokovic (Serbia) v 3-Roger Federer (Switzerland)

Not before 1445 (1845 GMT) 2-Rafa Nadal (Spain) v 4-Andy Murray (Britain)

From 1900 (2300 GMT) 1-Caroline Wozniacki (Denmark) v 28-Serena Williams (U.S.)

Grandstand Stadium

From 1800 (2200 GMT) 9-Sam Stosur (Australia) v Angelique Kerber (Germany) (Compiled by Julian Linden; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)