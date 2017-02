NEW YORK, Sept 10 Order of play on the Arthur Ashe Stadium at the U.S. Open on Sunday (prefix denotes seeding):

Women's doubles final

From 1300 (1700 GMT) 3-Vania King (U.S.)/Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) v 4-Liezel Huber/Lisa Raymond

Women's singles final

Not Before 1630 (2030 GMT) 28-Serena Williams (U.S.) v 9-Sam Stosur (Australia)