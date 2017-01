NEW YORK Aug 29 Featured matches at the U.S. Open tennis championships on Tuesday (prefix denotes seeding):

Arthur Ashe Stadium

(starting 1500 GMT/11 AM ET) Kirsten Flipkens (Belgium) v 5-Simona Halep (Romania)

(not before 1700 GMT/1 PM ET) Fernando Verdasco v 3-Stan Wawrinka (Switzerland) Kateryna Kozlova (Ukraine) v 6-Venus Williams (U.S.)

(starting 2300 GMT/7 PM ET) 1-Serena Williams (U.S.) v Ekaterina Makarova (Russia) Lukas Rosol (Czech Republic) v 2-Andy Murray (Britain)

Louis Armstrong Stadium

(starting 1500 GMT/11 AM ET) Denisa Allertova (Czech Republic) v 29-Ana Ivanovic (Serbia) Janko Tipsarevic (Serbia) v 29-Sam Querrey (U.S.) Juan Martin del Potro (Argentina) v Diego Schwartzman (Argentina) 4-Agnieszka Radwanska (Poland) v Jessica Pegula (U.S.)

Grandstand

(start 1500 GMT/11 AM ET) 6-Kei Nishikori (Japan) v Benjamin Becker (Germany) Katerina Siniakova (Czech Republic) v Eugenie Bouchard (Canada) Louisa Chirico (U.S.) v 17-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia)

(not before 2130 GMT/5:30 PM ET) 19-Steve Johnson (U.S.) v Evgeny Donskoy (Russia) (Compiled by Larry Fine; Editing by Mark Lamport-Stokes)