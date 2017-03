NEW YORK Aug 23 Schedule of featured matches on Monday's opening day of the U.S. Open tennis championships at the U.S. National Tennis Center (prefix denotes seeding):

Arthur Ashe Stadium

(starting 1500 GMT/11 AM ET) Danielle Rose Collins (U.S.) v 2-Simona Halep (Romania)

(not before 1700 GMT/1 PM ET) Kimiko Date-Krumm (Japan) v 19-Venus Williams (U.S.) 3-Stan Wawrinka (Switzerland) v Jiri Vesely (Czech Republic)

(starting 2300 GMT/7 PM ET) 5-Maria Sharapova (Russia) v Maria Kirilenko (Russia) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Diego Schwartzman (Argentina)

Louis Armstrong Stadium Sharon Fichman (Canada) v 4-Agnieszka Radwanska (Poland) Robin Haase (Netherlands) v 8-Andy Murray (Britain) 21-Sloane Stephens (U.S.) v Annika Beck (Germany)

(not before 2100 GMT/5 PM ET) Taro Daniel (Japan) v 5-Milos Raonic (Canada)

Grandstand 6-Angelique Kerber (Germany) v Ksenia Pervak (Russia) 9-Jo-Wilfried Tsonga (France) v Juan Monaco (Argentina) Blaz Kavcic (Slovenia) v Donald Young (U.S.) Magdalena Rybarikova (Slovakia) v 10-Caroline Wozniacki (Denmark)

